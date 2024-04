Jovem é morta a facadas na frente dos filhos e principal suspeito é o ex-marido

Vítima já teria sofrido diversas agressões durante relacionamento de 12 anos e teria se separado há pouco mais de três meses

Thiago Alonso - 18 de abril de 2024

Werico dos Santos Lemes está foragido desde o dia do crime. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um peão de rodeio está sendo investigado pela Polícia Civil (PC), sob a suspeita de ter matado a ex-esposa, de 26 anos, em Britânia, cidade no Oeste goiano.

O caso ocorreu na madrugada do último sábado (13), no bairro Vila Goiás, onde a vítima morava.

Conforme informações, Samara Messias de Lima estava em casa com o namorado, quando por volta das 03h, Werico dos Santos Lemes, de 36 anos, ex-companheiro da vítima, ligou para ela buscar os filho do casal, que estavam na casa dele.

Assim, a jovem foi até a residência e pegou as duas crianças, as levando de volta.

Ao retornar para a residência, Samara estaria sendo interrompida incessantemente pelo suspeito, que ligava sem parar, pedindo para que os dois conversassem sobre o relacionamento.

Assim, ela teria pedido para o atual namorado ir embora para que ocorresse a conversa, mas que ele poderia voltar em seguida.

O homem concordou e foi embora, mas poucos momentos depois recebeu ligações, nas quais diziam que Samara estava gravemente ferida.

Dessa forma, ele teria se dirigido rapidamente para a residência, onde encontrou a jovem jogada no chão gravemente ferida, com ferimentos feitos por golpes de faca.

O namorado solicitou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que socorreu a jovem. No entanto, Samara não resistiu e morreu ainda no caminho, antes de chegar a unidade de saúde.

Werico dos Santos Lemes fugiu logo após o crime, deixando os filhos em casa com a ex-esposa ferida.

Ainda não se sabe a motivação do crime, mas as primeiras investigações relataram que o ex-casal teria terminado um relacionamento de 12 anos há três meses, após inúmeras agressões sofridas pela vítima.

Agora, a PC seguirá com os demais procedimentos, conforme os trâmites legais.