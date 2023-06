É difícil achar alguém hoje em dia que não use o Google Maps, não é mesmo?

A plataforma é uma excelente alternativa para quem quer explorar outros lugares, se localizar na cidade e encontrar rotas.

A questão é que nem tudo são flores e existem locais secretos que são verdadeiros enigmas e mistérios dentro do aplicativo, sendo assim, nem mesmo o Google revela seus detalhes.

6 lugares secretos que ninguém consegue encontrar no Google Maps:

1. Moruroa, Polinésia Francesa

Grande parte de uma pequena ilha ao sul do Oceano Pacifico está censurada pela plataforma do Google.

Acredita-se que isso pode estar relacionado com o passado sombrio da ilha, já que entre os anos de 1966 e 1996, a

França realizou uma série de testes nucleares na região, o que deixa entender que por questões de segurança, a ilha “sumiu do mapa”.

2. Areva La Hague, França

Ainda no território francês, a Areva La Hague é uma instalação de reprocessamento de combustível nuclear localizada no país e também aparece completamente borrada no Google Maps.

Desde 1976 a região é conhecida por tratar o combustível nuclear de diversos países. No entanto, ela tem sido alvo de diversos ataques da Greenpeace por despejo de resíduos radioativos no oceano.

3. Stockton-on-Tees, Reino Unido

Enquanto regiões inteiras são censuras, uma casa enigmática na rua Princeport, no bairro de Stockton-on-Tees, no Reino Unido, aparece borrada na plataforma do Google.

Ninguém sabe o porquê disso, nem mesmo ex-moradores ou vizinhança.

4. Base militar na Grécia

Se você tentar buscar imagens ou informações de uma base militar em Atenas, na Grécia, não vai ser na plataforma do Google que você vai encontrar.

Dentro da plataforma a região está impossível de ser vista e não há explicação para isso, apenas especulações sobre uma questão de segurança nacional.

5. Aeroporto de Minami Torishima

Enquanto isso, o Aeroporto de Minami Torishima, no Japão, é mais uma localidade que é impossível ser vista ou informada.

O motivo por trás disso é para preservar a segurança aeroportuária da marinha japonesa.

6. Coreia do Norte

Por fim, a Coreia do Norte é um país que circula muito mistério e sigilo a respeito do seu regime político.

Isso também se reflete no aplicativo de mapa, em que só é possível ver nomes de cidades e montanhas. Informações sobre nome das ruas, pontos comerciais não existem, nem mesmo a visualização em 360º por meio do recurso Street View.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!