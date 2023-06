Amber Heard lança primeiro filme desde disputa judicial e pode rever Johnny Depp

Amber Heard vai lançar seu primeiro filme desde a disputa judicial com Johnny Depp, seu ex-marido. “In The Fire”, um thriller sobrenatural, vai fazer sua estreia mundial em 24 de junho, no 69º Festival de Cinema de Taormina, na Itália.

A obra, que é ambientada em 1899, acompanha a psiquiatra Grace Burnham, interpretada por Heard, que é chamada para uma vila para descobrir o que está perturbando o garoto Martin Marquez, personagem de Lorenzo McGovern Zaini. Grace descobre que os moradores acreditam que a criança está possuída pelo demônio e se envolve em uma guerra entre ciência e religião.

O Festival de Cinema de Taormina, que acontece entre os dias 23 de junho e 1º de julho, é um dos principais do setor na Itália. Também faz parte da programação a estreia italiana de “Jeanne du Barry”, filme estrelado por Johnny Depp e inaugurado em Cannes -o que pode significar que, além de a primeira aparição pública de Heard desde a batalha judicial com o ex-marido, o evento também abrigará o primeiro reencontro da dupla.

A atriz foi alvo de campanhas de fãs de Depp nas redes sociais que buscavam o boicote ao seu trabalho, incluindo uma petição para que ela fosse removida de “Aquaman e o Reino Perdido”. Heard ainda fará parte da sequência do filme, mas deve ter uma participação diminuta.

Em julho, um tribunal de júri no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, decidiu que Depp deveria receber da atriz US$ 10 milhões, ou R$ 53,1 milhões, em danos compensatórios e US$ 5 milhões, ou R$ 26,5 milhões, em danos punitivos. Heard foi condenada por difamação após ter escrito um artigo de opinião no jornal americano The Washington Post em que dizia ter sido vítima de violência doméstica.

A atriz, que também ingressou com um processo de difamação contra o ex-marido como resposta jurídica, ganhou parte do processo, no valor de US$ 2 milhões, ou R$ 10,61 milhões.