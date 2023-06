Conheça a cidade no meio do caminho entre Goiânia e Brasília que esconde muitas belezas

Localizada no meio do caminho entre Goiânia e Brasília, Alexânia é uma cidade que esconde muitas belezas e é uma opção turística para os moradores das duas capitais.

O município nasceu na esteira da construção de Brasília, no final da década de 50 do século passado. Anteriormente chamada de Olhos D’Água, foi batizada com o nome atual em homenagem ao primeiro prefeito eleito, Alex Abdallah.

Para os viajantes não faltam opções do que se fazer em Alexânia. A Cachoeira de Olhos D’água é uma das principais atrações do município.

Apesar de estar localizada em uma propriedade particular, o dono não cobra entrada. No entanto, o pedido é para que as pessoas recolham o lixo produzido por elas.

A cachoeira é formada por três pequenas quedas d’água. O poço e a hidromassagem das quedas são uma boa pedida para aqueles que querem relaxar e se desconectar do mundo.

Outros atrativos da cidade são a praça, onde ocorre a feira do artesanato, com artesãos locais, e a Paróquia Santo Antônio, dedicada ao padroeiro do município.

Por fim, as emoções estão garantidas na represa de Corumbá 4. O local é ideal para a prática de esportes náuticos.