Ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha recebe título de cidadão anapolino

O ex-vereador e ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (Patriota), na manhã desta terça-feira (13), recebeu durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, o título de cidadania anapolina.

No discurso, o político citou a relação afetiva de sua família com a cidade, destacou a identidade econômica e industrial do município e disse que Anápolis “sempre foi espelho para Aparecida de Goiânia”.

Aproveitou também o momento para elogiar o trabalho dos vereadores e também fez referência ao trabalho exercido pelo prefeito Roberto Naves (PP).

A honraria partiu do vereador Luzimar Silva (PMN), que destacou a atuação do colega na política goiana, especialmente com relação a atuação em Aparecida de Goiânia e nos reflexos causados no debate público da região central de Goiás, onde se inserem também a capital, Goiânia, e o município de Anápolis.

A entrega do título foi acompanhada por vários vereadores e secretários municipais de Aparecida de Goiânia. O ex-deputado federal João Campos (Republicanos) também participou da sessão. Entre outros nomes da política local participaram Humberto Evangelista (Patriota), Gerson Santana (Republicanos), Ruiter Silva (PTB), Júlio Cunha (sem partido).