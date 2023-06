Goiás pode receber chuva pelo segundo dia consecutivo; veja quais cidades

Em período que tende a ser marcado pela seca, alguns moradores de Goiás podem receber ‘bons ventos’ na quarta-feira (14) – um dia após precipitações terem pego diversos goianos de surpresa. Isso porque, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), há possibilidade de pancadas isoladas em diversas regiões do estado.

As chuvas se tornaram possíveis nessa época do ano por conta do avanço de uma frente fria pela região Sudeste de Goiás, o que altera as condições do tempo, como o aumento de nebulosidade.

As regiões que poderão receber precipitações são a Sudoeste, Central e Sul, sendo que a primeira está prevista para ter 08 mm e as demais, 05 mm.

Sendo assim, moradores de Rio Verde, Jataí e Goiânia devem se preparar, uma vez que as expectativas são de o3 mm de chuva. Anápolis e Santa Helena também podem ter água, porém, espera-se uma quantidade pequena, de 01 mm.

Apesar das precipitações, as amplitudes térmicas seguem altas, com máxima de 32º C e mínima de 14º C nas regiões afetadas.

Já na Oeste, onde não há previsão de chuva, as temperaturas podem chegar a 35º C, com mínima de 20º C. As demais regiões que devem continuar secas são a Norte, com mínima de 21º C e máxima de 34º C, e Leste, com máxima de 32º C e mínima de 15º C.