Saudade do feriado bateu? Veja as próximas datas para ter descanso em Goiás

Após o término do feriado de Corpus Christi, os goianos voltam os olhos para o calendário procurando o próximo período de descanso.

No entanto, a próxima folga está marcada apenas para setembro, quando é celebrada a Independência do Brasil, no dia 07. Até o final de 2023, são outros quatro feriados nacionais.

Em 12 de outubro, haverá o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país. Em novembro serão dois, nos dias 02 e 15, comemoração de Finados e Proclamação da República, respectivamente.

O último feriado nacional de 2023 será no dia 25 de dezembro, quando é celebrado o Natal em todo o país.

No entanto, os goianos ainda podem ganhar um novo período de descanso. Está em tramitação na Assembleia Legislativa (Alego) um projeto de lei que transforma o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, em feriado estadual.

Feriados municipais

Em Goiânia, o único feriado municipal previsto até o final de 2023, é no dia 24 de outubro. Nesta data, a capital completa 90 anos.

Já em Anápolis, os moradores podem aproveitar dois feriados municipais quase que em seguida. No dia 26 de julho é comemorado o dia de Sant’Ana, padroeira da cidade. Cinco dias depois, em 31 de julho, a cidade faz aniversário.

Por fim, em Aparecida de Goiânia, o último do ano será em 14 de novembro, quando é celebrada a emancipação política do município.