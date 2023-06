Deputado Amauri Ribeiro pode ser convocado pela CPMI que investiga atos golpistas

O deputado estadual Amauri Ribeiro (União Brasil) deve ser convocado para participar da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que investiga os atos golpistas que aconteceram no dia 08 de janeiro na sede dos Três Poderes, em Brasília.

O requerimento para a participação do parlamentar foi elaborado pela deputada federal Adriana Accorsi (PT) e deve ser aprovado até quinta-feira (15).

A convocação aconteceu após uma declaração do deputado, feita no dia 07 de junho, no plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Na ocasião, Amauri afirmou que “deveria estar preso”, pois teria ajudado a “bancar” acampamentos nos quartéis do Exército, que ocasionaram a depredação dos prédios dos Três Poderes.

“A prisão do Coronel Franco é um tapa na cara de cada cidadão de bem neste estado. Foi preso sem motivo algum, sem ter feito nada. Eu também deveria estar preso. Eu ajudei a bancar quem estava lá. Pode me prender, eu sou um bandido, eu sou um terrorista, eu sou um canalha, na visão de vocês”, disse.

Durante uma sessão realizada nesta segunda-feira (13), o senador Jorge Kajuru (PSB), demonstrou apoio ao requerimento que solicita a convocação do deputado.

Até o momento, a CPMI já aprovou os pedidos para o comparecimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de Anderson Torres, Braga Netto, Augusto Heleno e Mauro Cid.