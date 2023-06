Entenda por que o Procon-GO ainda não notificou a Netflix por cobrar pelo compartilhamento de senha

Ao contrário do que vem acontecendo em diferentes regiões do Brasil, a Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor em Goiás (Procon-GO) ainda não notificou a Netflix após a mais recente mudança de regras da empresa.

Isso porque a companhia que oferece filmes e séries por assinatura determinou o fim do compartilhamento de senhas dentro da plataforma, sob pena de cobrança de uma taxa adicional na mensalidade do usuário.

Dessa forma, os Procon’s de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Maranhão e Santa Catarina já enviaram uma notificação para a Neflix, cobrando justificativas da empresa.

No entanto, em resposta ao Portal 6, a unidade goiana ainda não acionou a companhia norte-americana, indo na contramão do movimento nacional.

Contudo, vale destacar que o órgão não age por conta própria. Conforme as regras do Procon, é necessário que haja alguma forma de provocação para que ela tome início às apurações.

Sendo assim, ainda não houve consumidores goianos denunciando a Netflix, pela suposta cobrança abusiva, para que o órgão envie uma notificação à empresa.