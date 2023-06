Goiano que trabalha como servente emociona o Brasil contanto um pouco da própria história

Recentemente, um vídeo publicado pelo canal @isthisreal viralizou no Instagram, mostrando um pouco da realidade de Victor Manoel, jovem goiano que emocionou os internautas com o caráter e humildade mostrados.

Natural de Jaraguá, região Central de Goiás, Victor se mudou para Inhumas com a mãe quando mais novo. Porém, mora sozinho desde os 17, quando ela faleceu.

Atualmente, com 22 anos, leva a vida de maneira simples, como servente de obras e outros bicos que aparecem na cidade.

No começo deste mês de junho, enquanto viajava pelo interior de Goiás, o fotógrafo Brian Baldrati encontrou o jovem, que estava trabalhando carregando lajes.

Brian, que tem um projeto intitulado Retratos de Desconhecidos, tira fotos de pessoas que encontra aleatoriamente na rua. Victor, apesar da timidez, aceitou participar, e contou um pouco da história de vida.

“Eu não gosto muito de tirar foto, mas meu nome é Victor, tenho 22 anos e moro em Inhumas. Eu faço um pouco de tudo, sou ajudante de servente e faço uns bicos aí. Minha mãe faleceu e eu estou morando sozinho aqui”, revelou.

O vídeo e as imagens rapidamente viralizaram, contando atualmente com mais de 672 mil curtidas. Os usuários também se emocionaram com a trajetória do jovem e com o ar humilde que ele transparecia, e perguntaram sobre como o ajudar.

Reação

Ao Portal 6, Victor contou que não esperava a repercussão do vídeo, e muito menos o apoio de tantas pessoas. Ele ainda afirmou que o maior sonho no momento, é poder adquirir um carro para que tenha, finalmente, uma condução própria. De preferência, um Gol modelo G4, que é o xodó do rapaz.

Acontece que até então, ele sequer tinha uma chave pix ativa para que pudesse receber doações. Foi nesta tarde de quarta-feira (14) que o jovem conseguiu abrir uma conta e os auxílios começaram a chegar.

“Gostaria de agradecer a todas essas pessoas que têm me apoiado, eu nunca imaginei que algo assim fosse acontecer comigo. Agradecer também o Brian pela oportunidade que me deu” disse.