Família segue sem saber quando bebê Nicolas terá leito de UTI

Recém-nascido, que nasceu com cardiopatia, necessita de cirurgia urgente

Augusto Araújo - 23 de abril de 2024

Nicolas Santos Ribeiro nasceu com cardiopatia e precisa de UTI para realizar cirurgia delicada. (Foto: Arquivo Pessoal/ Hassler Ribeiro)

A família do pequeno Nicolas Santos Ribeiro, de apenas quatro dias de vida, passa por uma situação delicadíssima, precisando de um leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para o bebezinho.

Isso porque o garotinho nasceu com um problema cardíaco e está internado na UPA Pediátrica de Anápolis, enquanto aguarda para fazer a cirurgia que pode salvar a vida dele.

Ao Portal 6, o pai da criança, Hassler Ribeiro, afirmou que ele está em situação grave e a operação é urgente.

“Ele tem um sopro [no coração] que é caso cirúrgico. Ele está sedado, entubado, correndo risco de vida e necessita urgentemente dessa UTI para a cirurgia cardíaca”, explicou.

O jovem, de 25 anos, apontou que já houve um contato da Prefeitura de Anápolis, que prometeu fazer o transporte do filho para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Lá, a equipe médica teria condições de realizar a operação.

Contudo, ainda não há previsão de quando seria realizada essa transferência. “Estamos a mercê deles, para salvar a vida do meu filho. Não sabemos mais o que fazer”, lamentou Hassler.

Em vídeo publicado pelas redes sociais nesta terça-feira (23), a titular da Secretaria Municipal de Saúde, Elinner Rosa, explicou que conseguiu uma incubadora e medicamentos para Nicolas na UPA Pediátrica e que estava negociando para levá-lo a Goiânia.

A reportagem buscou um boletim de saúde atualizado do paciente com a Fundação Universitária Evangélica (Funev), que administra a UPA Pediátrica de Anápolis, mas não houve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

Já a Semusa respondeu com a seguinte nota:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o paciente Nicolas nasceu na sexta-feira, 19, e logo após o parto, a equipe da Maternidade entrou em contato com a Semusa para informar sobre a cardiopatia do bebê e a necessidade de suporte. A Secretaria providenciou a vaga na UTI (Sala Vermelha) da UPA Pediátrica e também uma incubadora, além dos medicamentos necessários. Devido à cardiopatia, a única referência para esse tipo de atendimento em pediatria é o Hugol. Prontamente foi inserido na regulação estadual e iniciou-se a busca da vaga. A unidade receptora solicitou um exame específico que é realizado somente por dois profissionais médicos da cidade, mas já foi marcado para amanhã de manhã [dia 24] na própria UPA, pois devido à gravidade do caso, a criança não tem condições de ser transportada para ser examinada.

Cabe ressaltar que a liberação da vaga compete exclusivamente à regulação da Secretaria Estadual de Saúde.