Homem vai pagar a conta em restaurante e fica sem acreditar no que tiveram coragem de cobrá-lo

Um homem decidiu compartilhar no Twitter o caso que aconteceu com ele após visitar um restaurante e receber uma taxa extra desconhecida até então. A história viralizou.

Identificado no perfil apenas como ‘um homem maior’, o usuário postou a foto da nota fiscal emitida pelo estabelecimento e, no papel, constava o valor de € 4,50 a mais (cerca de R$ 23,6).

Essa aplicação foi atrelada à palavra ‘rolha’ (em espanhol, descorche), o que deixou o consumidor muito confuso.

“Olá, esta ‘rolha’ é a primeira vez que a vejo, eu gostaria de saber se é típico de alguma área ou é uma taxa especial? Saudações a todos os garçons e garçonetes que têm o céu guardado!”, disse no Twitter.

Em resposta, alguns internautas explicaram que o termo é utilizado quando o cliente leva a própria bebida de casa e ingere no restaurante. Por isso, há uma cobrança a mais, já que só pode ser consumido no local o que for vendido lá.

No entanto, o autor do relato retrucou que não foi este o caso e que seguia sem entender se a ‘rolha’, no caso, seria o tampão do vinho que teria consumido e cobrado à parte.

