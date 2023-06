Ministério Público age para mudar situação de detentos LGBTQI+ em presídio de Anápolis

O Ministério Público de Goiás (MPGO) instaurou procedimento administrativo para mudar a situação de detentos LGBTQIA+ na Unidade Prisional Regional de Anápolis.

O pedido foi feito pelo promotor de Justiça em substituição na 19ª Promotoria de Justiça de Anápolis, Bruno Henrique da Silva Ferreira.

Foram solicitadas informações à direção do presídio sobre as orientações que têm sido dadas a servidores e agentes com relação ao respeito à sexualidade e à identidade de gênero autopercebida pelos custodiados.

Além disso, foi pedido esclarecimentos sobre os problemas que foram relatados ao promotor, no que diz respeito ao tratamento hormonal e de HIV.

Em resposta ao MPGO, a unidade prisional informou que já estão sendo adotadas providências para a transferência dessa população para um presídio destinado exclusivamente à população LGBTQI+.

Com isso os detentos que fazem parte deste grupo poderão receber atendimento mais atento e eficaz.