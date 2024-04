Dono de Ford Ranger se enfurece, dá ré, e bate de propósito contra carro em Goiânia

Imagens captadas por testemunhas mostram que ele foge após a situação

Gabriella Pinheiro - 25 de abril de 2024

Imagem mostra momento que caminhonete bate en Gol, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma acidental batida lateral serviu de combustível para que um motorista se revoltasse, entrasse no próprio veículo e batesse no carro do outro condutor por duas vezes. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (24), em Goiânia.

Tudo teria começado quando um idoso, de 61 anos, que trafegava pela Avenida C-205, no Jardim América, em um VW Gol, tentou fazer uma conversão.

Durante a manobra, ele acabou se chocando com uma caminhonete, modelo Ford Ranger, que era conduzida por um homem, de 40 anos.

Ao descer do veículo para tentar negociar a batida, o homem passou a discutir com o idoso. Logo em seguida, ele entrou na caminhonete e bateu propositalmente contra o Gol.

Em um vídeo registrado por populares que acompanharam a cena, é possível ver o momento em que a caminhonete dá ré, bate no automóvel e o empurra por alguns metros.

Na sequência, o dono da Ford Ranger faz outra manobra. Ele se afasta para pegar um embalo, dá ré e, novamente, acerta o VW Gol. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no endereço.

Em depoimento, o idoso ainda afirmou que o condutor teria evadido do local afirmando que iria buscar uma arma de fogo. Contudo, ele não retornou ao local.

Após o embate, o suposto autor da batida procurou a Central Geral de Flagrantes da Polícia Civil (PC) afirmando que havia sido agredido fisicamente com murros no rosto pelo condutor do Gol, o que o fez cair no chão com vários ferimentos na face.

O homem foi encaminhado até o Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito.