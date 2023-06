Lidar com pessoas que não nos dão paz pode ser uma tarefa desafiadora. No entanto, existem algumas respostas para mandar no WhatsApp daquela pessoa que não te dá paz.

Por meio desses conteúdos, você conseguirá dar um basta nesta situação de maneira assertiva e educada.

6 respostas para mandar no WhatsApp daquela pessoa que não te dá paz

1. “Desculpe, mas no momento não estou disponível para conversar”

Ao estabelecer limites claros, você está comunicando que precisa de espaço e tempo para si mesmo. Essa resposta educada mostra que você valoriza sua paz e tranquilidade.

2. “Agradeço seu interesse, mas devemos deixar esse assunto para outra hora”

Uma das respostas para mandar no WhatsApp daquela pessoa que não te dá paz é essa. Sendo assim, esse conteúdo será capaz de demonstrar que você não está disposto a se envolver em conflitos desnecessários.

3. “Sinto muito, mas não posso ajudar agora. Caso precise de assistência, sugiro procurar outra pessoa que possa atender às suas necessidades.”

Se a pessoa está sempre buscando sua ajuda ou conselho, mas isso se tornou cansativo, deixe claro que você não está disponível para resolver seus problemas. Direcione-a para outra pessoa ou recurso que possa ajudá-la.

4. “Não posso conversar agora. Estou ocupada”

Outra forma de se esquivar daquela pessoa é com essa mensagem. Assim, você mostrará que é uma pessoa ocupada e conseguirá cair fora sem soar como algo rude.

5. “Entendo que você tenha opiniões diferentes, mas prefiro não debater sobre esse assunto. Vamos respeitar nossas diferenças”

Caso o mensageiro esteja tentando constantemente iniciar debates ou impor suas opiniões, deixe claro que você não deseja entrar nesse jogo. Estabeleça o respeito mútuo e evite prolongar discussões desnecessárias.

6. “Agradeço sua preocupação, mas estou bem e não preciso de conselhos ou sugestões nesse momento.”

Por fim, outra mensagem que pode ajudar é deixar claro que você não está aberto(a) a esse tipo de interferência. Lembre-a de que você é capaz de lidar com suas próprias questões.

