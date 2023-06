Advogado diz o que as mulheres podem fazer quando pegarem o marido conversando com outras

Quem não conhece alguém que já traiu ou então foi traído? A infidelidade é algo que está em todos os lugares e ninguém está imune a ela.

Com o advento das redes sociais, a traição por vezes saiu do mundo real e migrou para o ambiente virtual.

Em uma postagem no Instagram, um advogado explicou o que as mulheres podem fazer quando pegarem o marido conversando com outras.

O termo usado para a infidelidade na internet é “traição virtual” e tem as mesmas implicações de quando é realizada na vida real, gerando indenização caso haja algum dano a outra pessoa.

Nos comentários da postagem os usuários tiraram dúvidas de como seria essa deslealdade no ambiente virtual.

“E curtir foto de mulher rebolando?”, questionou a seguidora. “Dar carona pra outras e traição?”, perguntou outra.