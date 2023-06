Amigo de adolescente que pegou carro escondido da mãe está em estado gravíssimo em Anápolis

Atualização às 12h45

Pelo menos um dos três adolescentes que se envolveram em um acidente de carro na Avenida Brasil, em Anápolis, na noite desta quarta-feira (14), segue internado.

O adolescente F.T.S, de 17 anos, está entubado e segue em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). O acidente aconteceu por volta das 21h, após um deles pegar o carro da mãe escondido.

O Portal 6 apurou que eles usavam uniforme escolar no momento da colisão que ocorreu contra um poste de iluminação pública, na rotatória próximo à Caixa Econômica Federal (CEF).

Já os demais integrantes do carro, ambos com 17 anos, L.G.N.M e E.C.A – que era o condutor – informações preliminares dão conta de que tiveram trauma cranioencefálico (TCE) e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança.

Ao Portal 6, a Semusa informou que os pacientes E.C.A e L.G.N.M foram levados via SAMU à UPA Alair Mafra. Na unidade foram avaliados examinados e medicados. O primeiro paciente recebeu alta médica e o segundo não quis aguardar resultados de exames, bem como a reavaliação, e evadiu do local.

Os adolescentes estavam em um carro de modelo Hyundai I30 de cor prata, o qual chegou a acionar os airbags no momento da batida.

A Polícia Militar (PM) compareceu ao local e colheu depoimentos, juntamente com a perícia feita pela Polícia Civil (PC), contudo, não foi possível colher nenhuma descrição dos momento do acidente devido ao estado de choque no qual os menores se encontravam.