Dupla é presa após invadir entrada de delegacia com carro, em Planaltina

Câmeras de segurança registraram o exato momento do crime

Davi Galvão - 09 de dezembro de 2024

Na delegacia estavam policiais militares, civis e demais pessoas aguardando atendimento. (Foto: Reprodução)

Dois homens, de 38 e 37 anos, foram presos em flagrante na madrugada desta segunda-feira (09), após invadirem uma delegacia da Polícia Civil (PC), no município de Planaltina.

Imagens de câmeras de segurança do local mostram o momento no qual os suspeitos, a bordo de um automóvel, dirigem contra a entrada da delegacia, estourando a porta de blindex e danificando a estrutura do local.

No interior do recinto, além dos agentes da PC, também estavam outros policiais militares, além de populares aguardando atendimento, com todos se assustando com o ocorrido. De imediato, a PM deu início à abordagem, com o motorista do carro sendo contigo.

O outro suspeito empreendeu fuga, mas foi localizado e detido a poucas quadras de distância.

A equipe destacou que durante a captura, ainda foram alvos de xingamentos e ameaças pelos homens: “irei matar vocês seus vermes malditos, eu tenho dinheiro e posso comprar arma também seus lixos” e “Vocês são uns safados, corruptos, filhos da put@”.

Motivo do crime

Os suspeitos foram então encaminhados até uma unidade hospitalar e, posteriormente, tornaram à delegacia, onde foram presos em flagrante. Apesar de aparentarem estar sob o efeito de entorpecentes e com aroma etílico, também se recusaram a realizar o teste do bafômetro.

A Polícia afirmou que a motivação para o atentado teria sido o fato de um dos suspeitos ter ido até a central policial, minutos antes. Porém, como apresentava falas desconexas e possivelmente utilizado substâncias químicas, não foi possível registrar a ocorrência.