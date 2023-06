Conheça a dentista de Anápolis que comanda equipe do SUS referência nacional em reconstruir sorrisos

Recentemente, os serviços de odontologia prestados no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), em Brasília, ganharam bastante reconhecimento e repercussão.

Isso porque, pelos últimos quatro anos, a unidade vem sendo referência dentro da saúde pública, especialmente pela realização da cirurgia bucomaxilofacial, procedimento feito em áreas que envolvem a boca, o maxilar, o pescoço e o nariz, buscando promover uma melhor qualidade de vida para o paciente.

Esse tipo de serviço é complexo e costuma ser ofertado apenas em unidades particulares e, ainda assim, muitas vezes de forma “incompleta”, com a necessidade de consultar com diferentes especialistas e em várias etapas.

Parte do sucesso do setor odontológico do HRSM passa pelas mãos, literalmente, de Erika Maurienn, dentista anapolina que chefia a área.

Em entrevista ao Portal 6, ela destacou que o serviço de deformidades na face é essencial não só para uma melhoria de saúde do paciente, mas também como uma forma de aumentar muito a autoestima.

“Essas deformidades trazem um problema esquelético dentário, onde os arcos não se encontram, acarretando em uma face com a mandíbula muito para frente ou para trás, por exemplo. Isso vai refletir na oclusão, função mastigatória, fonação, deglutição, autoestima, reconhecimento de si próprio e várias outras questões psicológicas”, explicou.

Para Erika, o diferencial da equipe está na organização, planejamento e, principalmente no tratamento humanizado dos pacientes.

“Tudo aqui é construído a partir do paciente e para o paciente. O tratamento dura, em média, dois anos, preparando o caso até a cirurgia. Ao todo, são três ou quatro anos de acompanhamento, onde é dado todo o suporte de uma equipe multifuncional”, contou.

Por fim, a especialista disse ser grata por poder representar Anápolis em meio ao trabalho tão importante realizado no HRSM.

“É uma honra sermos referência no nosso trabalho, que fazemos com todo o carinho e sempre com um grande objetivo em mente: oferecer o melhor atendimento para o paciente do SUS”, concluiu.