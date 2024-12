Sugar babies: plataforma aponta quais ‘mimos’ devem movimentar economia de Anápolis no Natal

Com a chegada do final do ano, datas festivas como o Natal mexem não só com as famílias, mas também com pessoas envolvidas nesse tipo de relação. Sabendo disso, a plataforma “Meu Patrocínio”, que funciona como um aplicativo de relacionamento, só que voltado apenas para esse modelo de relação, divulgou uma lista dos presentes mais recebidos pelas “Sugar Babies”.

Elas seriam as mulheres, quase sempre jovens, que se envolvem com homens para receber mimos, fazer viagens e viver uma relação sem amarras sentimentais – ao menos não no modelo tradicional de romance. Em Anápolis, a estimativa é que mais da metade da população adulta teria cadastro na plataforma, que divulgou um total de 152 mil inscritos.

Preferências

Confira, abaixo, quais são os presentes mais recebidos pelas “beldades” no natal em Goiás – estado que conta com 512 mil inscritos no site, sendo o 8º com mais usuários do país.

Em primeiro lugar, ficaram os clássicos e sempre agradáveis perfumes, os quais podem representar toda uma territorialidade sobre a outra pessoa, visto que é quem presenteia o responsável por escolher o cheiro que a parceira irá emanar nos lugares onde passa. Quase como uma atualização das formas animais de se “marcar território”.

Em segundo, despontaram as bolsas de grife, amadas pelas mulheres e frequentemente publicizadas por influencers, nas redes sociais. Hermès, Louis Vuitton e a famosa Birkin são exemplos de sonhos de consumo de muitas mulheres que, com os sugar daddies, às vezes conseguem se realizar.

Já em terceiro lugar figuram os carros, bens que quase sempre têm maior valor e se tornam um patrimônio das sugar babies. Seja para possibilitar o deslocamento delas, até a casa, trabalho ou lazer do sugar daddie, ou apenas para agradá-las, a escolha foi recorrente entre os usuários da plataforma.

No quarto lugar estão os celulares mas, vale pontuar, não é qualquer celular. Iphones foram apontados como presentes que aparecem entre as preferências dos daddies, os quais passam status e também possibilitam melhores registros fotográficos e de vídeo das parceiras.

Em penúltimo lugar da lista, as viagens receberam destaque. Como a relação entre Sugar Daddy e Sugar Baby é pautada pelo consumo, nada mais natural do que realizarem viagens juntos, desbravando novos lugares, seja pelo bel-prazer ou para evitar o desconforto de serem vistos nos lugares onde vivem e frequentam cotidianamente.

Por fim, as tradicionais mesadas foram a sexta opção mais escolhida. Dar uma certa quantia, seja para a companheira se arrumar, fazer o cabelo e unhas, ou apenas para curtir os dias que não passarem juntos, é quase uma regra nas relações desse tipo, surgindo também como uma alternativa na hora de presentear a baby no natal.