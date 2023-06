Mãe de gêmeas, mulher revela o nome que o marido escolheu para uma das filhas e explica por que não gostou

Uma mulher quis desabafar em um fórum virtual sobre o marido e pedir conselhos aos internautas. Segundo a grávida de gêmeos, o parceiro escolheu um dos nomes sem o consentimento dela e o eles seguem em crise desde então.

Sem imaginar que o caso viralizaria, ela explicou que o casal tinha um acordo de alguns possíveis nomes e qual a única restrição que a esposa não permitiria de forma alguma.

E adivinhe só? O marido quis, definitivamente, o único que não poderia e ainda fez uma promessa para a mãe dele, confirmando que, se a bebê fosse menina, se chamaria Claire.

“Meu marido revelou que queria nomear uma de nossas filhas como Claire, caso tivéssemos uma menina. No entanto, Claire é o nome da mãe dele, que não tem uma boa relação comigo. Além disso, devo dizer que, na minha opinião, o nome Claire é muito simples”, disse.

“Eu sugeri que poderíamos usar Claire como um nome do meio ou usar o nome Clara, que tem semelhanças na minha opinião. Ele mencionou o quanto o nome era significativo para ele e como ele já havia prometido à mãe que usaria esse nome”, contou.

Em vez deste, a grávida ponderou que nomearia as gêmeas como Gabriella e Katherine. Para melhorar, Claire poderia ser o nome do meio para Gabriella.

Agora, presos no impasse, os dois seguem sem conseguir decidir qual a melhor opção, tendo em vista que a sogra da grávida ficou extremamente contente com a promessa do filho.

Os internautas opinaram sobre. “O marido não tinha nenhum direito de prometer nada a sua mãe sobre a esposa ou o bebê sem passar primeiro pela esposa. Não importa se é uma tradição familiar desde sempre, ou se ele é o filhinho da mamãe”, pontuou um.