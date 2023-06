Prefeitura de Anápolis divulga lista com o resultado final da segunda etapa do Meu Lote, Minha História

Para os interessados no programa “Meu Lote, Minha História”, o Diário Oficial do Município (DOM) de Anápolis veio recheado com uma bela surpresa nesta quinta-feira (15).

Isso porque a Prefeitura divulgou o resultado final da segunda etapa do projeto, através de uma lista com o nome dos 745 selecionados.

Agora, eles já se encontram aptos a participarem da terceira etapa do processo seletivo.

O objetivo do projeto é distribuir, ao todo, 2.800 lotes para a população que vive em situação de vulnerabilidade social na cidade.

Para conferir a relação completa, clique aqui.