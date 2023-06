Carreta a 130 km/h bate em traseira de caminhonete, que cai em ribanceira e motorista morre

Uma colisão traseira entre uma carreta e uma caminhonete deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na tarde da quinta-feira (15), na BR-153, no município de Goiatuba. A vítima, de 73 anos, era condutora do veículo de médio porte, não resistiu e morreu no local.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos seguiam direção sul quando a carreta bateu na traseira da caminhonete e, com o choque, a caminhonete saiu da pista e caiu de ponta em um ribeirão, a uma altura de cerca de sete metros.

Com a colisão, o motorista da caminhonete morreu no local e o passageiro, que não foi identificado, ficou gravemente ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde em Itumbiara.

O que impressiona é que o disco de tacógrafo da carreta travou a 130 km no momento do acidente. Além do excesso de velocidade, foi possível constatar que o motorista não havia cumprido a jornada legal de descanso nas últimas 24h – sendo que ele teria dirigido por cerca de 16h.

O motorista, de 23 anos, foi submetido ao teste de bafômetro e não estava alcoolizado. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes em Itumbiara.