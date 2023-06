Goianos podem se inscrever para sorteio mensal de R$ 200 mil; veja o passo a passo

Quem nunca ouviu a frase “CPF na nota?” antes de realizar uma compra? Em Goiás, a resposta positiva ao questionamento pode fazer com que se ganhe até R$ 50 mil por mês.

Para concorrer aos sorteios do Nota Fiscal Goiana, os moradores do estado devem acessar o site da Secretaria da Economia e clicar no banner do programa que está na parte inferior.

Uma nova aba será aberta e nela estará escrito “cadastre-se aqui”. Após entrar na página, será pedido o CPF, data de nascimento e nome da mãe.

O cadastro será concluído ao informar o e-mail, telefone, endereço e a criação de uma senha para acessar o site. Após o término destes passos, é só informar o número do CPF nas compras para concorrer aos prêmios.

Mensalmente, são realizados sorteios que totalizam R$ 200 mil. O prêmio principal é de R$ 50 mil, mas outros valores de R$ 10 mil, R$ 5 mil, R$ 1 mil e R$ 500, também são oferecidos pela Secretaria de Economia.

No mês de dezembro, os valores dobram e a soma final sorteada é de R$ 700 mil.