Moraes autoriza depoimento de Bolsonaro em investigação sobre senador Marcos do Val

FABIO SERAPIÃO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou que a Polícia Federal tome depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no âmbito das investigações que miram o senador Marcos do Val (Podemos-ES).

O senador foi alvo de busca e apreensão na quinta-feira (15).

A operação contra Do Val foi autorizada por Moraes. O ministro ainda ordenou ainda o bloqueio de redes sociais do senador.

Moraes determinou a abertura de investigação contra o senador em fevereiro para apurar suspeita da prática dos crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação.

A apuração contra Do Val foi aberta após ele fazer uma transmissão ao vivo pelas redes sociais na qual afirmou que a revista Veja publicaria uma reportagem mostrando que Bolsonaro tentou coagi-lo a “dar um golpe de Estado junto com ele”.

Horas depois, o senador recuou da acusação direta e disse que Bolsonaro “só ouviu” o plano do ex-deputado federal Daniel Silveira e afirmou que iria pensar a respeito.

Moraes ao pedir a investigação disse que Do Val, ao ser ouvido como testemunha pela Polícia Federal a respeito do caso, apresentou “uma quarta versão dos fatos por ele divulgados, todas entre si antagônicas, de modo que se verifica a pertinência e necessidade de diligências para o seu completo esclarecimento”.