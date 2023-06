Vídeo mostra a ação das jovens de Anápolis que namoravam o mesmo cara e decidiram se vingar

Em imagens obtidas pelo Portal 6 nesta sexta-feira (16), é possível ver o resultado da união entre as duas jovens que descobriram estar namorando o mesmo rapaz, em Anápolis.

Ambas resolveram ir até a uma distribuidora de bebidas na qual ele estava, dando início a confusão que gerou grande repercussão na cidade.

Na filmagem, ambas arrancam o couro do assento da motocicleta do jovem, além de destruírem as lâmpadas de seta do veículo, para em seguida apedrejarem a lataria.

O episódio aconteceu nesta terça-feira (13), com um rapaz de 20 anos que estava namorando duas garotas ao mesmo tempo, sem que elas soubessem. Ao tomarem ciência do que estava acontecendo, elas se juntaram para tirar satisfação, emboscando o Don Juan e destruindo a moto dele.

Após a depredação, deu-se início a uma discussão generalizada, momento no qual o rapaz aproveitou o momento para se apropriar do celular de uma das moças.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas como o rapaz devolveu o aparelho, foi registrado apenas um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo dano causado à motocicleta.