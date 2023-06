Motorista de Anápolis fica preso às ferragens após veículo bater em muro de indústria

Um motorista, de 45 anos, ficou ferido após bater o carro no muro de uma empresa no bairro Jundiaí Industrial, em Anápolis. O caso ocorreu na noite de sexta-feira (16).

O Portal 6 apurou que a situação aconteceu por volta das 21h, enquanto o condutor trafegava em um Toyota Corrolla pela rua 10 momento em que colidiu contra a parede de um estabelecimento têxtil.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, juntamente com uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros, e compareceu ao local.

Os agentes localizaram a vítima consciente, presa às ferragens do automóvel, com cortes na face e fratura no fêmur do lado esquerdo.

O homem foi retirado do interior do veículo e encaminhado até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).