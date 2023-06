Ônibus com 16 pessoas colide na GO-070, em Inhumas

Um ônibus que transportava 16 passageiros se envolveu em um acidente, na manhã deste sábado (17), na G0-070, próximo à Inhumas. Apenas duas pessoas precisaram ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O caso ocorreu por volta das 07h e recebeu auxílio do Corpo de Bombeiros. O veículo de grande porte colidiu e acabou caindo na lateral da pista.

O ônibus depositou-se na ribanceira, alguns metros abaixo da via. Os bombeiros tiveram que isolar a área para realizarem os procedimentos de resgate e retirada do veículo.

Em imagens do acidente, é possível perceber que o ônibus teve avarias na parte frontal, acarretando na quebra do para-brisa e do para-choque.

Apesar do susto, a ação foi rápida e o fluxo da rodovia foi retomado. Até o momento, não foi divulgado o estado de saúde das vítimas que precisaram de socorro.