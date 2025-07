Frequentador de pub em Goiânia recebe convite atraente, mas leva a pior durante encontro

Vítima teria conhecido mulher no local quando recebeu proposta

Gabriella Pinheiro - 07 de julho de 2025

Avenida T-7, Setor Bueno, em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

O que se encaminhava para uma noite de diversão teve um desfecho inesperado e terminou em prejuízo para um homem, de 31 anos. Na tentativa de conseguir ter relações sexuais com uma mulher, não identificada, ele acabou tendo as chaves do veículo e o celular roubados. Todo o caso aconteceu nesta segunda-feira (07), em Goiânia.

A situação teria ocorrido em torno de meia-noite, quando a vítima estava em um conhecido pub de rock, localizado na Avenida T-7, no Setor Bueno, e conheceu uma mulher nas dependências do estabelecimento.

Tempo depois, ela teria o convidado para ir até o carro dela para terem relações sexuais – o que foi aceito por ele. No entanto, ao adentrar o automóvel, um homem desconhecido teria aberto a porta traseira e estrangulou o pescoço da vítima.

Durante a agressão, o suposto autor ainda tomou o celular do homem a força e a chave do veículo dele, que é um Ford Ka. O automóvel, porém, não foi levado.

Logo na sequência, o desconhecido juntamente com a mulher adentraram em um outro carro e fugiram do local. A Polícia Militar (PM) foi acionada e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

