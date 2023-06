Para algumas pessoas demonstrar interesse pelo outro é uma tarefa muito difícil, mas a partir de algumas atitudes discretas é possível fazer isso e não deixar tão óbvio as reais intenções.

Pensando nisso, hoje trouxemos uma lista dessas tais atitudes que podem te ajudar!

6 formas sutis de mostrar para uma pessoa que você tem interesse nela:

1. Surpreenda o outro positivamente

Começando nossa lista, uma pessoa que realmente gosta de você vai tentar te surpreender positivamente.

Sendo assim, use esse artifício para tentar conquistar aquele que se tem interesse, como preparando algo especial e mostrando que ela é diferente de qualquer outra.

2. Busca formas de agradar

Outro indício que você pode deixar que está interessado é trollando o bem-estar do outro como sua prioridade máxima dentro da relação.

Logo, queira fazer de tudo para que nada saia dentro do agrado do outro, como encontros no seu restaurante favorito ou sua playlist no carro.

3. Se preocupa

Obviamente, quando gostamos de alguém de verdade, nós nos preocupamos integralmente com ela.

Por exemplo, queremos saber como anda a saúde, rotina, sentimos e assim por diante. Por isso, passe a ter esse tipo de comportamento para deixar claro suas intenções.

4. Faça questão de ficar perto da pessoa

Veja bem: se você quer deixar claro suas intenções, fique perto da pessoa.

Em outras palavras, insista para levá-la aos rolês e queira vê-la sempre!

5. Não poupe esforços para vê-la

Não tenha vergonha de demonstrar sua vontade de ver seu alvo bem.

Por isso, busque sempre fazer carinhos e proporcionar experiências únicas, assim, ela vai notar seu interesse.

6. Se encaixe na rotina

Por fim, agora é a hora de se esforçar para caber na rotina do outro. Essa é a melhor forma de demonstrar seu interesse!

Em outras palavras, busque saber das suas manias, gostos e preferências para se aproximar o máximo possível dela.

