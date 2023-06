Filha e pai podem ficar sem se falar após o nome que ela decidiu colocar em seu bebê

Escolher o nome para o filho é sempre um momento importante para qualquer família e para a criança que está prestes a nascer.

No entanto, tomar decisão tão importante pode causar intrigas, como a que aconteceu entre esta mulher e o pai dela.

Em uma página no Reddit, a filha compartilhou um relato, apontando que a mãe dela era uma pessoa artística e que deu o nome para os filhos de forma que formasse a palavra Love (amor, em inglês), com as iniciais deles.

Porém, a matriarca não conseguiu completar a sequência, pois faleceu de forma inesperada. Apesar disso, ela havia dito que, caso isso acontecesse, os descendentes dela poderiam terminar a ordem por si mesmos.

“Ela disse que não seria a mesma coisa, mas a homenagem a deixaria feliz”, afirmou a filha na postagem.

Após algum tempo, o pai da mulher, que já tinha um histórico de infidelidade, decidiu se casar com a amante dele, a engravidando pouco depois.

Contudo, a filha já estava grávida de seis meses quando o casal anunciou a nova criança, afirmando que “finalmente completariam o ‘love’ na nossa família e chamariam o bebê de Emilio”.

A decisão chocou a escritora da história, já que este era um nome que a mãe dela tinha decidido colocar no quarto filho, caso ele fosse do sexo masculino.

“Minha irmã e eu ficamos horrorizadas e dissemos que achávamos desrespeitoso ele fazer isso com a mulher com quem traiu minha mãe”, escreveu.

Foi aí que aconteceu uma reviravolta. Isso porque, a poucos dias da filha dar à luz, o casal descobriu que não teriam um menino, mas sim uma menina, da mesma forma que a protagonista do relato.

Assim, a grávida decidiu ‘roubar’ a outra opção de nome que a mãe dela havia pensado para o caso de ter uma criança do sexo feminino – Elise.

A mulher afirma que o pai e madrasta ficaram furiosos por causa da mudança, afirmando que ela era “mesquinha” e gostava de “causar problemas”.

“Eles estão realmente chateados e me pergunto se exagerei. Vocês acham que estou errada?”, questionou aos internautas do Reddit.

Nos comentários, a maioria apoiou a atitude da filha. “Você está certíssima em realizar o desejo da sua mãe”, escreveu um deles.

Já outro comentou: “É muito estranho seu pai achar que é remotamente apropriado nomear um filho com a amante para ‘honrar’ a falecida esposa. Você tem toda razão”.