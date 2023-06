Quando os homens estão em um relacionamento um turbilhão de sentimentos e pensamentos passam por toda sua mente e coração.

E para não demonstrar muito isso, alguns deles optam por deixar mais no off tudo isso e não expor logo de cara todas as emoções à amada.

Hoje, porém, iremos te apresentar a respeito disso!

6 pensamentos que as mulheres não sabem, mas os homens têm em um relacionamento:

1. Estou perdidamente apaixonado

Um homem que possui dificuldade em administrar seus sentimentos sente dificuldade em assumir que ela está “morando” na sua cabeça.

Muitos imaginam que essa confissão pode significar uma fraqueza.

2. Será que devo contar minhas experiências passadas?

Quem é que não acumula experiências amorosas ao longo da vida, não é mesmo?

Em muitos casos, os homens optam por não abrirem o jogo sobre essa bagagem para não comprometer o atual relacionamento.

Ou talvez até mesmo para não passar uma imagem de que ele não consegue manter um namoro por muito tempo.

3. Jamais irei demonstrar minhas inseguranças

Em qualquer relacionamento ou grau de amor é muito normal surgir inseguranças, por exemplo ciúme, medos irracionais e baixa autoestima.

Sendo assim, muitos homens preferem deixar esses pensamentos em sigilo para não gerar nenhum desgaste com o crush.

4. Devo contar a ela sobre meus problemas familiares?

Os problemas pessoais, como crise familiar, dificuldades no trabalho ou dias difíceis é mais um combo que eles deixam escondido a sete chaves.

É necessário muita coragem e intimidade para colocar todas essas cartas na mesa com a garota.

5. Não vou comentar sobre meu passado

Em paralelo às outras experiências amorosas que ficam em segredo, temos o passado comprometedor que exige mais sigilo ainda.

Nesse caso, os homens buscam formas de esquecer o que eles fizeram no passado, seja por vergonha, seja por não pertencerem mais à aquelas atitudes.

6. Tenho vergonha da minha vida financeira

Por último, seja homem ou mulher, todo mundo evita ser 100% sincero sobre a vida econômica.

No caso deles, há um receio de surgir julgamentos ou estresses. Além disso, é uma maneira de não exporem tanto sua vida íntima.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!