6 sintomas silenciosos que servem de alerta para o câncer

Detectada em estágios iniciais, a doença pode ser tratada com mais facilidade, tendo maiores chances de cura

Pedro Ribeiro - 07 de maio de 2024

(Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), entre os anos de 2023 e 2025, são esperados 704 mil novos casos de câncer no Brasil. Além disso, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), esta patologia é a segunda doença que mais mata no mundo.

Por isso, é importante ficar atento aos sintomas que, muitas vezes, são silenciosos. Porém, com um diagnóstico rápido e preciso, a doença combatida.

6 sintomas silenciosos que servem de alerta para o câncer

1. Fadiga ou Cansaço

Se você estiver se sentindo exausto, mesmo depois de uma boa noite de sono, fique atento! Isso pode ser o sinal de que algo não está certo.

Então, não ignore o seu corpo! Fadiga constante não é normal; converse com seu médico e faça exames regularmente.

2. Perda de Peso

Outro sintoma muito comum desta doença é a perda de peso. Caso você não tenha mudado sua dieta ou a rotina de exercícios, é melhor investigar o que está acontecendo.

Essas transformações repentinas no corpo podem indicar algum problema de saúde grave, entre eles, o câncer.

3. Mudanças na pele

Feridas que não cicatrizam, alterações de cor, tamanho ou formato dos seus sinais de pele, podem ser característica da doença.

Ademais, outros sinais que refletem na pele, são o aparecimento de manchas e até mesmo sentir coceira constante pelo corpo.

4. Alterações intestinais ou urinários

Percebeu que sua ida ao banheiro não está como antes? É melhor prestar atenção!

Entre os sintomas estão: diarreia ou constipação constante, presença de sangue nas fezes ou até mesmo na urina, podendo indicar possíveis casos de câncer.

5. Nódulos ou inchaço

Outra característica dessa doença é o aparecimento de nódulos ou inchaços em qualquer parte do corpo. Por isso, se notar que persistem por várias semanas ou aumentam de tamanho, busque ajuda médica.

6. Dores persistentes

Por fim, não ignore aquela dor ou incomodo que parece não parar! Se não melhorar com o tempo ou não está relacionada a uma lesão específica pode ser um sinal de câncer.

Além disso, dependendo do local do câncer, a sensação pode ter variações na intensidade.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

O artigo foi baseado em apuração entre os tipos de câncer mais comuns, de acordo com o blog do Dr. Drauzio Varella.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!