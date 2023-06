Conheça a cidade goiana que é potência reconhecida nacionalmente

Goiás, no coração do Brasil, possui diversos locais que chamam atenção pelos mais variados motivos. Entre as maiores cidades, Rio Verde se destaca como potência do agronegócio, o que estimula o desenvolvimento do local que tem tudo para se tornar uma das maiores do Centro-Oeste.

O município cresceu exponencialmente nos últimos anos, tendo sido fundado somente no século XIX, quando Goiás ainda era constituído por vários latifúndios improdutivos.

Em 1840, José Rodrigues de Mendonça mudou de Casa Branca, São Paulo, para as margens do rio São Tomás. Junto com a família, começaram a formar a história de Rio Verde.

Então em 1854, ao povoado foi elevado à categoria de vila. No entanto, o crescimento se deu recentemente, na década de 1970, quando Rio Verde passou por um boom fomentado pela agricultura.

Atualmente, a cidade possui a quarta maior população do estado, com 247 mil habitantes, de acordo com o último levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O agronegócio segue sendo o que move a região, tanto que sedia a Tecnoshow, maior feira do setor do Centro-Oeste. Organizada pela cooperativa Comigo, composta por 50 produtores rurais que geram milhões, cada edição mostra as inovações que pautam o desenvolvimento do agronegócio.

Na última edição, que ocorreu em março, o evento contou com 650 expositores, um público de 138 mil pessoas e movimentação de R$ 11,1 bilhões.

Em 2021, Rio Verde inaugurou um terminal multimodal ferroviário para o transporte de grãos e de farelo de soja, com acesso ao Porto de Santos. Como resultado, a produção da cidade representou 30% do total de exportações do estado em 2022.

De acordo com o ranking da consultoria Urban Systems, o avanço logístico fez com que a cidade se tornasse a melhor para fazer negócios no setor agro, considerando o comércio, serviço, indústria, mercado imobiliário, educação e agropecuária.

Na produção de soja, Rio Verde conquistou a nona posição entre todas as cidades brasileiras, segundo pesquisa de 2021 de Produção Agrícola Municipal (PAM). Em Goiás, o município perde em valor de produção (VP) apenas para Cristalina.

Já no que diz respeito aos tradicionais rodeios, a cidade sedia um dos maiores do país, a Expo Rio Verde. O evento reúne pessoas de todos os cantos para ver o desfile dos cavaleiros, shows de grandes nomes da música sertaneja e ainda experimentar a culinária local.