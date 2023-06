Viralizou nas redes sociais o vídeo de um homem descansando no próprio carro e explicando o porquê de não querer entrar em casa. Os internautas ficaram divididos nos comentários.

Sem ter a identidade revelada, o chinês aparece nas cenas sendo abordado pela própria esposa. “Por que você não quer ir para casa? Se eu não fosse te procurar, você dormiria no carro?”, questiona.

Ele responde que precisa de um tempo sozinho, pois em casa não consegue se sentir bem, já que a parceira o ‘critica por tudo o que faz’.

“Por que devo ir para casa? Deitar no carro é muito melhor do que voltar, quando estou lá você fica insatisfeita comigo em todos os sentidos”, retrucou.

“Não adianta voltar. Quando tento passar um tempinho com videogame ou no celular, você não para de me repreender”, enfatizou , explicando que precisa descansar também.

Durante o monólogo, a esposa tentou encostar no rosto dele, mas o homem recuou. “Trabalhei muito o dia todo, não posso me divertir nem no meu carro por um tempo?”, finalizou.

Nos comentários da gravação, houve quem concordou com ele, explicando que todo ser humano precisa de um tempo para si, mesmo casado.

“É natural estar estressado após um dia cheio e querer jogar videogame ou rolar pelas redes sociais, mas tem mulheres que não entendem isso e se enciumam”, disse uma pessoa.

No entanto, houve também quem apoiou a esposa. “Ela com certeza também deve estar exausta e pediu para o parceiro ajudar com as louças, talvez. Mas o egoísta só pensa em si”, pontuou outro internauta.