Motorista de aplicativo viraliza mostrando o que muitos passageiros tentam fazer

Um motorista de aplicativo viralizou nas redes sociais após publicar um reel mostrando o que muitos passageiros tentam fazer quando embarcam no veículo.

Jardel Progenio vive em Manaus (AM) e já acumula 200 mil seguidores, que acompanham diariamente a vida do condutor das plataformas de viagens.

Nesta publicação, o jovem escreveu na postagem que os passageiros pedem para “conectar a música no bluetooth”. Imediatamente, ele sorri e diz que permite quando é solicitado.

A grande questão é o estilo de música que os clientes escolhem. Na ocasião, a canção do vídeo foi da cantora MC Pipokinha, conhecida no ramo do funk como ‘rainha da put*ria’.

Nas cenas é possível ver o motorista seguindo o caminho e rindo com as letras pornográficas da música escolhida.

“Aqui é o cliente que manda”, legendou o reel, que viralizou no Instagram.

Os internautas também se divertiram com a publicação. “Arrasou! Adoraria que todos os motoristas tivessem esse senso de humor”, disse uma pessoa.

Confira!