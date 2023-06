Anápolis recebe oficiais da Marinha e Exército em campeonato brasileiro de paraquedismo

Muitos podem ter estranhado alguns pontos coloridos caindo do céu nesta segunda-feira (19), em Anápolis. Apesar da região ter recorrentes saltos de para-motores, desta vez os objetos voadores eram paraquedistas, iniciando o primeiro dia do 45º Campeonato Brasileiro de Paraquedismo. O evento é gratuito para espectadores e ocorre no aeroporto municipal até domingo (25).

São mais de 100 atletas, de diversas regiões do país, dentre eles oficiais treinados da Marinha e do Exército. As inscrições ainda estão abertas e o valor do pacote, por pessoa, é de R$ 500.

Para atletas avulsos competirem em apenas um dia, o preço é de R$ 100. Além do custo da inscrição, há também o valor pago por cada salto – que é definido de acordo com a altitude atingida pelo avião.

Para aqueles que atingirem 10.500 pés, a taxa é de R$ 160. Para 12.500 pés, o valor é de R$ 170. Já para 13.ooo pés, o custo fica em R$ 180. Os saltos são feitos em equipes de até seis atletas, para a categoria feminina, iniciante e intermediário. Até cinco atletas para a categoria master, além das categorias que permitem até 10 e até 12 participantes.

Os primeiros lugares receberão troféus de premiação, enquanto os que ficarem em segundo e terceiro receberão apenas medalhas. As categorias seguirão as normas das FAI – Féderation Aéronautique Internationale e o evento soma pontos para as próximas competições.