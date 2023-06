Jovem que dormiu dentro do ônibus fica sem acreditar no que viu quando acordou

Uma jovem compartilhou recentemente no TikTok como foi tirar um cochilo no ônibus e acordar com a surpresa mais desagradável possível. O caso chocou a internet.

Carolynna vive em Madri, na Espanha, e acumula 1 milhão de seguidores na plataforma de vídeos. Lá, ela começou explicando que tem o hábito de pegar no sono em lugares variados.

“Tenho muita facilidade em adormecer em qualquer lugar”, disse, completando que teria ido à academia antes de entrar no ônibus, por isso estava cansada

“Tinha uma mãe com o filho pequeno atrás de mim e sinto que ela bateu nele e eles saíram correndo do ônibus. […] Quando acordei, percebi que um menino tinha acabado de cortar meu cabelo no ônibus”, relembrou.

“Não chorei nem nada, estou em choque”, desabafou a digital influencer, que logo chegou em casa e foi conferir a tragédia no espelho.

O susto foi inevitável. Por isso, Carolynna grava o exato momento que sai de casa até um salão de confiança para consertar o corte da criança.

Em um outro vídeo publicado, a jovem aparece com os fios bem menores, na altura dos ombros e brinca que ‘se fosse meu filho, faltaria espaço na Espanha para ele correr’.

Confira!