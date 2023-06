Aumenta o valor dos imóveis que podem ser financiados pelo Minha Casa, Minha Vida em Anápolis

Anápolis foi beneficiada com a decisão do Governo Federal de aumentar o subsídio para unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e reduzir a taxa de juros para famílias de baixa renda inscritas no programa.

Assim, conforme anunciado pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS), na última terça-feira (20), o auxílio para grupos familiares com renda mensal de até R$ 2.640 (faixa 1) e até R$ 4,4 mil (faixa 2), passou de R$ 47 mil para até R$ 55 mil.

Além disso, o teto dos imóveis para esses agrupamentos subiu para R$ 250 mil.

Já para quem está na faixa 3 (famílias com renda que varia entre R$ 4,4 mil e R$ 8 mil) o valor máximo da propriedade que pode ser comprada passou de R$ 264 mil para até R$ 350 mil.

Por fim, a taxa de juros cobrada para grupos familiares que ganham até R$ 2 mil mensais caiu de 4,5% para 4,25% ao ano.