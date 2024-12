PF investiga fraude de mais de R$ 20 milhões em farmácias de Goiás

Investigações apontaram para esquema criminoso em estabelecimentos ligados ao programa Farmácia Popular

Thiago Alonso - 07 de dezembro de 2024

Veículo da Polícia Federal (Foto: Divulgação)

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta sexta-feira (06), dois mandados de busca e apreensão no município de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

A operação tem como alvo um esquema que teria desviado mais de R$ 20 milhões do programa Farmácia Popular, do Ministério da Saúde.

De acordo com as investigações, a principal cabeça por trás das fraudes seria uma empresária, que adquiria farmácias e as utilizava como fachada sob nomes de laranjas.

Com os estabelecimentos, a mulher realizava simulações de vendas de medicamentos, gerando créditos que eram pagos pelo próprio Ministério da Saúde.

Segundo dados da pasta, mais de 53 farmácias de Luziânia — onde ocorreram as investigações — são cadastradas para receber o benefício do Governo Federal, sendo mais de 1.790 cadastradas em todo o estado de Goiás.

Ao todo, o esquema teria gerado um prejuízo que ultrapassa a casa dos R$ 20 milhões para o programa Farmácia Popular.