Neymar usou suas redes sociais para escrever uma carta aberta para Bruna Biancardi após rumores de traição.

O jogador do PSG fez uma publicação em seu Instagram onde assume que “errou”.

“Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês”, escreveu.

Neymar foi ligado a um suposto caso de traição nos últimos dias. A influenciadora Fernanda Campos alegou que ficou com Neymar na véspera do Dia dos Namorados e divulgou prints do que seria uma conversa com o jogador.

Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você Neymar

Bruna Biancardi está grávida de Neymar, o anúncio foi feito em abril deste ano. Será o segundo filho do atleta, que já é pai de Davi Lucca.

CONFIRA A ÍNTEGRA DA CARTA ABERTA DE NEYMAR:

“Bru

Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família.



Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida.



Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado.



Errei.



Errei com vocês.



Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos?



Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade.



Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público.



Não me imagino sem você.



Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar.



O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá.



SEMPRE NÓS

Te amo”