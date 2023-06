Policiais prendem suspeito de matar esposa na frente dos quatro filhos

Suspeito de ter assassinado a esposa na frente dos filhos, Danielsom Ribeiro Rocha, de 25 anos, foi identificado e preso por policiais penais em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, na manhã desta quarta-feira (21).

Miriam Anjos dos Santos, de 24 anos, foi encontrada na segunda (19), já sem vida, após ter sido espancada e esfaqueada pelo marido na própria casa, na companhia dos quatro filhos pequenos.

A agressão ocorreu ainda no domingo (18), sendo que o homem levou as crianças, de 05, 04 e 03 anos, além de outro de dois meses de vida, até a casa da mãe e fugiu logo em seguida. Como a vítima não havia respondido mensagens após um dia do fato, familiares foram até a casa da sogra para procurá-la.

De acordo com a mãe do suspeito, ele teria chegado no local na parte da tarde, deixado as crianças e então saído sem informar qual seria o destino. Com essa informação, parentes da vítima foram até a casa dela, momento em que encontraram o corpo. Desde então, o suspeito estava foragido.

A Polícia Penal afirmou que o rapaz foi visto e reconhecido em câmaras de segurança da unidade prisional.

“Caso de grande crueldade, bem repercutido na cidade, o que deixou os servidores mais atentos. Aí o reconhecemos pelas imagens”, revelou o diretor do presídio, Moisés Santana.

“No ato da abordagem, ele tentou fugir, entrando em um automóvel, mas fizemos sua captura”, acrescentou.