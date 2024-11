Aparecida de Goiânia recebe 1º Feirão de Imóveis em condições e descontos especiais

Ao todo, serão mais de 2 mil imóveis em mais de 50 estandes durante o evento

Thiago Alonso - 30 de novembro de 2024

Feirão é realizado no Setor Serra Dourada III. (Foto: Divulgação)

Mais de 50 empresas se reúnem para a 1ª edição do Feirão de Imóveis e Oportunidades Imobiliárias, realizado em Aparecida de Goiânia.

O evento, que acontece até domingo (1º) no Setor Serra Dourada III, é promovido pela Associação Comercial e Industrial de Aparecida (Aciag) em parceria com a Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio.

Ao todo, são mais de 2 mil imóveis, sejam novos, usados ou até na planta, ideais para quem sonha em garantir a casa própria.

Além de condições especiais e descontos exclusivos, o Feirão também apresenta uma “Central de Facilidades” para, além de comprar, atender também quem busca vender propriedades.

Ao longo dos dias do evento, serão realizadas palestras e workshops, com minicursos voltados para corretores, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Já para os interessados em sair do aluguel, simulações de financiamento com atendimento especializado da Caixa Econômica Federal também fazem parte da programação.

Para os fãs de cultura, exposições como o Salão de Arte e Artesanato estarão presentes no evento, divulgando peças de artesãos locais.

Tudo isso com direito a um espaço kids, além de concorrer a sorteios de brindes.