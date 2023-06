Calçadas danificadas prejudicam mobilidade e colocam risco a vida de pedestres em Anápolis

As calçadas em Anápolis se tornaram um grande problema para os pedestres que, em grande parte dos casos, só possuem esses locais para se locomover com segurança.

Em um levantamento realizado e divulgado pela Agência Reguladora Municipal (ARM) na última terça-feira (20), foi apontado que existem cerca de 7 mil calçadas danificadas na cidade, por conta de serviços realizados pela Saneago.

Isso faz com que o trânsito de pessoas nesse espaço seja muito prejudicado, especialmente para aquelas que tem alguma dificuldade de mobilidade, como uso de muletas, andadores ou quem precisa empurrar um carrinho de bebê, por exemplo.

O Portal 6 conversou com Aline Maria Dias, que teve um filho há dois meses, e ela explicou que já passou por apertos em mais de uma ocasião por conta da qualidade das calçadas.

“Na verdade, o problema começou antes mesmo do bebê nascer, quando fui comprar o carrinho. Tive que fazer um investimento maior, em um modelo que tivesse as rodas maiores e que girassem em 360º, justamente porque já conheço bem a situação da cidade, com as calçadas desniveladas e esburacadas”, contou.

Entretanto, nem o modelo mais “parrudo” de carrinho foi o suficiente para desafiar o relevo de Anápolis, já que, segundo ela, os passeios se tornaram verdadeiros pesadelos em meio aos buracos e ausências de rampas para atravessar as ruas.

Diante desse cenário, a reportagem procurou a Saneago, que não confirmou o número de calçadas danificadas no município e prometeu já estar trabalhando para “zerar o passivo de reparos em Anápolis”.

Segundo a companhia, a empresa que estava responsável pelo serviço abandonou o contrato, prejudicando o andamento das obras.

Leia a nota da Saneago na íntegra:

A Saneago informa que está empreendendo uma força-tarefa para zerar o passivo de reparos nas calçadas de Anápolis. A Companhia está em processo de contratação de uma nova empresa para executar as recuperações, já que a anterior abandonou o contrato de serviço. Sobre isso, a Companhia está buscando ressarcimento dos danos e a aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação.