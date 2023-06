Cansado de ficar em casa? Confira as atrações para o final de semana em Goiás

Com uma atração bastante aguardada e para lá de especial, o final de semana em Goiás promete aquecer o coração dos goianos neste início de inverno.

Para os mais românticos, o cenário musical é a opção perfeita. Por outro lado, os mais descontraídos podem se divertir e arrancar boas gargalhadas no teatro.

Grande sucesso na música, Roberto Carlos vai pousar em Goiânia para subir aos palcos e celebrar o aniversário de 63 anos do Country Club, nesta sexta-feira (23). Os ingressos custam a partir de R$ 200 e podem ser adquiridos por meio do site Fever.

Os goianos também terão a oportunidade de apreciar todo o talento do Rei em outro evento, sendo dessa vez gratuito e aberto para o público em geral.

Acontece que o cantor vai se apresentar na Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade. Assim, compondo a programação do maior evento religioso do Centro-Oeste, Roberto Carlos encantará os presentes com um show especial no domingo (25), no estacionamento do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno.

Revisitando a cidade de origem, Gabriel Nandes é atração confirmada em Anápolis, nesta sexta-feira (23). O cantor vai realizar uma apresentação única no Zabumba Gastrobar, localizado na Avenida Universitária.

Por outro lado, aqueles que preferem uma programação diferente podem se divertir com Thiago Ventura. Em Anápolis, o humorista vai arrancar gargalhadas do público também na sexta, no Centro de Convenções. As entradas podem ser adquiridas por meio do site Ingresso Digital.

Como rir é o melhor remédio, esta não será a única apresentação do comediante neste final de semana, em Goiás. Isso porque no sábado (24), o artista também levará o stand-up “Sujeito Homem” para o Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. Os tickets também podem ser comprados pela plataforma Ingresso Digital.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra: