Diferença de preço do litro da gasolina chega a R$1,30 na Grande Goiânia; confira

Motoristas com preferência por gasolina na Grande Goiânia podem aproveitar a baixa apresentada nesta semana. Isso porque o litro mais em conta diminuiu quase 40 centavos desde o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Entre os dias 11 e 17 de junho, a agência identificou que o preço mínimo do combustível em Goiânia foi de R$ 4,79, enquanto o máximo foi de R$ 5,59. Porém, os preços caíram aproximadamente 3%.

De acordo com dados coletados na plataforma EON, da Secretaria da Economia do Estado de Goiás, na tarde desta quinta-feira (22), o litro mais barato pode ser encontrado a R$ 4,44 no Posto Brass-Express, localizado na Avenida Atlântica, Jardim Boa Esperança, em Aparecida de Goiânia. Segundo o aplicativo, o valor se refere ao pagamento no dinheiro.

Já a opção mais em conta em Goiânia é do Posto Brasil, na Avenida Americano do Brasil, no Parque Santa Rita, com o preço de R$ 4,57 no dinheiro e R$ 4,79 no crédito.

Enquanto isso, o Hiper Moreira Autoposto, no Setor Coimbra, oferece o litro mais caro, saindo a R$ 5,74, seguido pelo Posto Tamburelo, no Setor Pedro Ludovico, que vende a R$ 5,67. Com isso, a variação atual é de R$ 1,30.