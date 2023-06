Expulsa do casamento da irmã, mulher expõe a justificativa e divide opiniões

Uma mulher recorreu ao Reddit para desabafar sobre o dia que foi expulsa do casamento da própria irmã, por um motivo muito singular. Os internautas ficaram divididos.

Sem se identificar, a ex-madrinha, de 36 anos, contou no fórum virtual que teria sido convidada para estar com a familiar desde os preparativos até o grande momento da cerimônia.

Acontece, que a noiva acreditava que existia um modelo correto para madrinhas seguirem. “Aparentemente tem um jeito ‘certo’ que faz a noiva sentir que você merece esse papel. Acho que não consegui cumprir isso”, começou dizendo.

“Minha mãe e irmã estão insinuando isso e eu não tenho certeza de quais deveres de madrinha eu deixei de cumprir. A própria noiva fez sua despedida de solteira antes que qualquer uma das madrinhas pudesse se mexer”, explicou.

“Além disso, ela não quer uma festa de noivado e muito menos um chá de panela. Da última vez que chequei, minhas responsabilidades envolviam apenas o dia do casamento”, disse sem entender bem qual a cobrança da irmã.

Segundo a mulher, todos os comentários que fazia e opiniões que dava, quando questionada, eram ignorados. Além disso, ela foi qualificada como ‘desinteressada’ pela familiar.

“Enfim, minha irmã acha que não estou empolgada o bastante com seu casamento então eu disse a ela para me tirar do posto de madrinha e pedir ajuda a nossa irmã mais velha ou aos nossos irmãos”, comentou.

“Ela já me substituiu e escolheu também os padrinhos por parte do marido. Eu só precisava desabafar, casamentos podem transformar pessoas em monstros. Não a reconheço mais e mal posso esperar para isso tudo passar”, finalizou.

Houve internautas que acolheram a ex-madrinha e pontuaram que a irmã pode estar sob efeito de estresse pré-festa. “Ela está fora de si! Depois poderá perceber o erro que cometeu”, disse uma pessoa.

Mas houve também quem defendeu a noiva. “Ela deve estar muito preocupada, pois fazer uma festa de casamento requer muita atenção com os mínimos detalhes. Não seja mais um problema para a pobrezinha”, disse outro usuário do Reddit.