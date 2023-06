Policial militar tenta matar esposa jogando carro contra caçamba de entulhos, em Goiânia

Uma mulher, de 40 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio por parte do marido, que é policial militar, de 43, após pedir a separação. O caso aconteceu na quarta-feira (21), em Goiânia.

O Portal 6 apurou que após conversarem, na terça-feira (20), o casal resolveu procurar um cartório no dia seguinte para dar entrada no processo de divórcio.

Durante o trajeto até o local, o policial militar retirou o cinto de segurança da mulher. Quando ele tentou colocá-lo, o suspeito desconectou o item de segurança novamente e jogou o veículo contra uma caçamba de entulhos.

Com o impacto, a mulher acabou batendo a cabeça no para-brisa do veículo e teve escoriações na cabeça e nos braços. Após o acidente, ela desceu do veículo e pediu ajuda a algumas pessoas que estavam no local. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Em depoimento, a vítima alegou que sempre sofreu com agressões e ameaças verbais e físicas por parte do parceiro, mas que nunca o denunciou no intuito de preservar a sua família.

Questionado, o militar alegou que havia se sentido mal durante o caminho e que tentou retirar o próprio cinto, mas acabou desmaiando, o que motivou o acidente.

O casal foi encaminhado até uma Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher para os devidos fins legais. O veículo utilizado pelo homem também foi apreendido para fins periciais.