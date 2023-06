UFG abre vagas para estudantes se inscreverem em cursinho pré-vestibular

A Universidade Federal de Goiás (UFG) anunciou a abertura do período de inscrições para o Cursinho Federal Presencial e as matrículas para o Cursinho Federal Online.

Para ingressar na modalidade presencial, é necessário passar por um processo seletivo. Para participar, os interessados deverão ir ao ao Centro de Aulas da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ/UFG), no Câmpus Samambaia – localizado em Goiânia, na saída para Nerópolis.

Lá, o candidato deverá responder a um questionário socioeconômico. Podem concorrer às vagas quem for estudante do último ano do Ensino Médio; quem já tenha concluído o Ensino Médio e estudantes sem curso superior completo.

As inscrições são gratuitas e só podem ser feitas presencialmente, pelo próprio candidato, entre os dias 29 de junho e 1º de julho.

A lista dos candidatos selecionados em primeira chamada para efetuar a matrícula será publicada no dia 03 de junho, no perfil do cursinho no Instagram (@cursinhofederal), e no site oficial da UFG.

Vale destacar que, para efetuar a matrícula, será cobrada uma taxa única no valor de R$ 280 e uma contribuição de uma resma de papel A4 de 500 folhas.

Para mais detalhes, leia o edital do cursinho na modalidade presencial.

Já no formato Online, não será realizado nenhum processo seletivo. Basta acessar a plataforma do Cursinho Federal e efetuar o cadastro/assinatura.

As matrículas já estão abertas e seguirão até que todas as vagas sejam preenchidas. Não é necessário ter pré-requisitos para acompanhar as lições.

Todas as atividades serão realizadas de forma remota/online, sem poder fazer transferência para a modalidade presencial.

Os alunos poderão acompanhar aulas ao vivo (EAD) das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira, além de aulas gravadas, questões e provas anteriores.

O início é imediato. Após efetuar o cadastro, o estudante deve entrar em contato pelo WhatsApp (62) 99427-6161 e solicitar a inclusão no grupo das aulas ao vivo.

Para mais informações, leia o edital do Cursinho Federal Online.