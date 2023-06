Bebê recém-nascido é encontrado abandonado sem vida em pasto a céu aberto

Um bebê recém-nascido foi encontrado morto em um pasto na Avenida Lucinda Lemos, em Senador Canedo, na manhã desta sexta-feira (23).

O Portal 6 apurou que a criança foi achada por volta das 08h por alguns populares que no local, que acionaram a Polícia Militar (PM).

Segundo a corporação, o corpo do bebê estava sujo de sangue, sem cordão umbilical e com sinais de sangue próximo ao menor.

Além do recém-nascido, as autoridades também localizaram algumas manchas do fluido corporal em cômodos de um posto de combustível, que estava em construção, próximo onde o cadáver foi localizado.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e atestou o óbito do bebê. Uma equipe do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) também esteve no local, além do Instituto Médico Legal (IML).

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).